Проект Udaff.com закрылся после 26 лет работы Подаривший рунету "превед, медвед!" сайт Udaff.com закрылся после 26 лет работы

Москва27 апр Вести.Популярный в середине 2000-х Udaff.com перестал существовать после 26 лет работы. Прощальное сообщение было опубликовано на официальном сайте проекта 26 апреля.

Эпоха Udaff.com окончена. Проект закрыт. Мы и так уже тянули дольше, чем это было нужно. Спасибо, что были с нами все эти годы говорится в заявлении

Проект Udaff.com стал очень популярен среди пользователей рунета в середине 2000-х годов. На сайте публиковались тексты без цензуры, а юзеры активно обсуждали их в комментариях. Именно под этими постами были придуманы такие фразы, как "превед, медвед!" и "аффтар жжот", которые впоследствии стали культовыми.