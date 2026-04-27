Москва27 апрВести.Популярный в середине 2000-х Udaff.com перестал существовать после 26 лет работы. Прощальное сообщение было опубликовано на официальном сайте проекта 26 апреля.
Эпоха Udaff.com окончена. Проект закрыт. Мы и так уже тянули дольше, чем это было нужно. Спасибо, что были с нами все эти годыговорится в заявлении
Проект Udaff.com стал очень популярен среди пользователей рунета в середине 2000-х годов. На сайте публиковались тексты без цензуры, а юзеры активно обсуждали их в комментариях. Именно под этими постами были придуманы такие фразы, как "превед, медвед!" и "аффтар жжот", которые впоследствии стали культовыми.