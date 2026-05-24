Футболиста Прудникова не было в машине в момент столкновения с Porsche

Прудникова не было в автомобиле в момент ДТП на юго-западе Москвы

Москва24 мая Вести.Бывший футболист "Спартака" Александр Прудников не находился в автомобиле Voyah Dream в момент столкновения с Porsche на юго-западе Москвы. Об этом он заявил корреспонденту ИС "Вести".

По словам самого футболиста, он дал автомобиль своему другу. Пострадал ли кто-то из находившихся в салоне его авто, как и то, кто находился за рулем, Прудников пока не знает.

Сейчас я все узнаю, я поэтому сюда и приехал. Вот машина пострадала. Машину дал другу заявил Прудников

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем на юго-западе Москвы.