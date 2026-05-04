Москва4 мая Вести.Борьба с онкозаболеваниями остается очень востребованным направлением в медицине ДНР. Такое мнение ИС "Вести" озвучил глава республики Денис Пушилин.

Для нас это (борьба с онкозаболеваниями - прим. ред.) - востребованное направление. Почему? Потому что, ну, скажем так, помимо экологической составляющей, обстановка достаточно нервная на протяжении 12 лет. Они [эти факторы] сформировали такую сложную ситуацию в плане онкозаболеваний. И, конечно, здесь нужно вмешательство и здесь нужно особое внимание, которое вот мы сейчас как раз видим со стороны федерального центра