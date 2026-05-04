Пушилин: на севере ДНР идут бои у Старого Каравана и Брусовки

На севере ДНР идут бои у Старого Каравана и Брусовки Пушилин: на севере ДНР идут бои у Старого Каравана и Брусовки

Москва4 мая Вести.На севере Донецкой Народной Республики идут бои у Старого Каравана и Брусовки. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что эти населенные пункты лежат на пути к ключевому водному каналу региона "Северский Донец-Донбасс".

На Лиманском направлении наши подразделения продолжают движение в сторону канала Северский Донец – Донбасс. Боестолкновения сейчас фиксируем в районе Старого Каравана и ранее освобожденной Брусовки рассказал Пушилин

Ранее глава региона заявил, что ВС РФ закрепляются на восточных окраинах населенного пункта Рай-Александровка.