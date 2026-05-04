Москва4 маяВести.На севере Донецкой Народной Республики идут бои у Старого Каравана и Брусовки. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что эти населенные пункты лежат на пути к ключевому водному каналу региона "Северский Донец-Донбасс".
На Лиманском направлении наши подразделения продолжают движение в сторону канала Северский Донец – Донбасс. Боестолкновения сейчас фиксируем в районе Старого Каравана и ранее освобожденной Брусовкирассказал Пушилин
Ранее глава региона заявил, что ВС РФ закрепляются на восточных окраинах населенного пункта Рай-Александровка.