Пушилин: ВС РФ завязали бои с ВСУ у Тихоновки в ДНР

Москва25 мая Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в интервью ИС "Вести" о боях в окрестностях населенного пункта Тихоновка на краматорском направлении.

Вооруженные силы Российской Федерации завязали бои с подразделениями противника в районе населенного пункта Тихоновка отметил он

Ранее стало известно, что бойцы группировки "Юг" прорвались в Тихоновку и активизировали наступление в направлении Краматорска.

На днях стрелок 7-й гвардейской бригады с позывным Редкий рассказал, как российские бойцы выдавливают силы противника в славянско-краматорском направлении.