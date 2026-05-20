Пятилетняя россиянка скончалась в Германии после операции В Германии после операции умерла 5-летняя жительница Златоуста

Москва20 мая Вести.В Германии после проведения операции скончалась 5-летняя девочка из России. Об этом в соцсетях рассказали ее родители, сообщил канал 74.ru.

Влада появилась на свет с очень тяжелыми пороками: гипоплазией правых отделов сердца, атрезией легочной артерии и трехстворчатого клапана. У нее работала лишь половинка сердца, мать сразу отказалась от ребенка. Жители Златоуста Мария и Антон Харламовы забрали девочку в семью и делали все возможное, чтобы помочь ей.

В Германии Владе провели очередную операцию, которая прошла успешно. Но затем открылось кровотечение, началось развитие инфекции.

Три недели врачи делали все возможное, чтобы Влада жила, но болезнь в этот раз оказалась сильнее говорится в сообщении

15 мая Влады не стало. Сейчас родители объявили сбор денег, чтобы доставить тело дочери домой. В общей сложности на это необходимо более 600 тысяч рублей.