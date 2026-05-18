Работа совета США и Канады по обороне приостановлена Вашингтон приостановил работу совместного совета с Канадой по обороне

Москва18 мая Вести.Вашингтон приостановил работу Постоянного объединенного совета по обороне США и Канады (PJBD). Причиной стало невыполнение оборонных обязательств со стороны Оттавы. Об этом заявил заместитель министра войны США Элбридж Колби.

На своей странице в социальной сети X он объявил о прекращении работы консультационного органа.

К сожалению, Канада не смогла добиться убедительного прогресса в выполнении своих оборонных обязательств. Пентагон приостанавливает работу Постоянного совместного комитета по обороне написал Колби

Он добавил, что общая континентальная оборона возможна только при признании общей географии государств. Совет двух государств был создан в 1940 году. Его эксперты работали над стратегическими исследованиями и давали рекомендации военным ведомствам стран по обороне.