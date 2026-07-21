Москва21 июлВести.На территории Волгоградской области отменена ракетная опасность, сообщает региональная РСЧС в мессенджере MAX.
Отбой ракетной опасностиговорится в сообщении
Ракетная опасность в Волгоградской области была объявлена в 03.11 21 июля. Жителям рекомендовали пройти в ближайшие укрытия или в подвалы, погреба, подземный паркинг и т.д. С собой гражданам посоветовали взять документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства.
В РСЧС также напомнили телефон экстренных служб – 112.