Москва21 июл Вести.На территории Волгоградской области отменена ракетная опасность, сообщает региональная РСЧС в мессенджере MAX.

Отбой ракетной опасности говорится в сообщении

Ракетная опасность в Волгоградской области была объявлена в 03.11 21 июля. Жителям рекомендовали пройти в ближайшие укрытия или в подвалы, погреба, подземный паркинг и т.д. С собой гражданам посоветовали взять документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства.

В РСЧС также напомнили телефон экстренных служб – 112.