В Волгоградской области отменена ракетная опасность Режим ракетной опасности в Волгоградской области отменен

Москва29 мая Вести.На территории Волгоградской области отменен режим ракетной опасности, который действовал в регионе более 2 часов. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Отбой ракетной опасности в Волгоградской области говорится в канале РСЧС в мессенджере MAX

Ранее стало известно, что ночью 29 мая при массированной воздушной атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов в Волгограде был поврежден многоэтажный жилой дом. Согласно предварительным данным, никто из людей не пострадал.