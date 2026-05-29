Москва29 маяВести.На территории Волгоградской области отменен режим ракетной опасности, который действовал в регионе более 2 часов. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Отбой ракетной опасности в Волгоградской областиговорится в канале РСЧС в мессенджере MAX
Ранее стало известно, что ночью 29 мая при массированной воздушной атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов в Волгограде был поврежден многоэтажный жилой дом. Согласно предварительным данным, никто из людей не пострадал.