Москва23 апр Вести.Минцифры РФ расширило перечень сайтов, ИТ-сервисов и приложений, которые остаются доступными при ограничениях мобильного интернета, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, в белый список попали сервисы таких организаций, как поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт", волонтерская организация Добро.рф, Общероссийский народный фронт, общество "Знание", Континентальная хоккейная лига.

Туда также включены сервисы Газпромбанка, гипермаркетов "Лента" и "Окей", службы доставки "Достависта", "Додо Пиццы", служб каршеринга "Делимобиль" и "Белкакарр", клиник "Медси" и "Мать и дитя". Кроме того, в белый список попали ресурсы онлайн-энциклопедии "Рувики" и Глонасса.

К доступным при ограничениях мобильного интернета ресурсам также отнесены сервисы онлайн-кинотеатра Premier, операторов связи "ВТБ-Мобайл" и Next mobile, телеканалов 360° и "Соловьёв Live", "Думы ТВ", Sport-24.

В белый список также внесли сервисы Федерального казначейства, Роскачества, Росатома, Ростеха и Роснефти, ИТ-компаний 1С, "Труконф", "Цифровые решения регионов", а также платформу кадрового электронного документооборота HRlink и Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).