Растаял крупнейший в мире айсберг Ученые сообщили об исчезновении крупнейшего в мире айсберга

Москва21 апр Вести.Крупнейший в мире айсберг последних 40 лет раскололся и растаял, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Айсберг А23а считался крупнейшим в период с 1986 по 2025 год. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера и простоял на мели в море Уэдделла 30 лет. На тот момент его площадь составляла 4,1 тыс. кв. км.

Крупнейший в мире айсберг А23а, за судьбой которого ученые ААНИИ наблюдали последние 40 лет, завершает свою историю. Ледяной гигант раскололся на мелкие части, потеряв за период своей жизни 99% площади сообщили в ААНИИ

В январе 2026 года площадь айсберга составляла около 1,3 тыс. кв. км, сейчас она не превышает 50 кв. км.

Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1000 км, пересек границу Южного и Атлантического океанов рассказала главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук

На сегодняшний день статус крупнейшего в мире имеет D15A. Известно, что ранее его площадь составляла около 3 тыс. кв. км.

В декабре прошлого года Роскосмос показал спутниковый снимок айсберга А23а.