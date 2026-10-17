Регионам выделят минимум по 100 млрд руб. на восстановление объектов торговли Путин поручил выделить регионам 100 млрд на восстановление объектов торголи

Москва17 окт Вести.Президент России Владимир Путин поручил выделить не менее 100 млрд рублей субъектам страны на восстановление объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших от террористических актов. Об этом сообщается на сайте российского лидера.

Уточняется, что средства поступят за счет средств федерального бюджета.

Предоставить субъектам Российской Федерации поддержку за счет средств федерального бюджета в объеме, необходимом для устойчивого исполнения их бюджетных обязательств (не менее 100 млрд рублей) говорится в сообщении

Подчеркивается, что восстановление должно предусматривать использование современных технологических решений.

В период с 8 по 11 октября атакам дронов подверглись три центра обработки данных "Яндекса" - в Рязанской, Калужской и Владимирской областях, что привело к масштабным сбоям в работе интернет-сервисов, маркетплейсов и СМИ. Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, IT-гиганта предпринимает все меры для ликвидации последствий атаки беспилотников.