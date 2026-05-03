ФК "Уфа" не явился на матч Первой лиги из-за угрозы атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности сорвал футбольный матч "Уфы" и "СК-Хабаровск" ФК "Уфа" не явился на матч Первой лиги из-за угрозы атаки БПЛА

Москва3 мая Вести.Матч Первой лиги между футбольными клубами "СКА-Хабаровском" и "Уфой" не состоялся, так как ФК "Уфа" не смог вылететь на матч из-за беспилотной опасности. Об этом сообщили в Telegram-канале клуба.

Как сообщается на сайте Футбольной национальной лиги, Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит обстоятельства неявки "Уфы" и примет решение.

Причиной отмены встречи стало закрытие воздушного пространства и введение 2 мая в республике Башкортостан режима "беспилотной опасности", в связи с чем ФК "Уфа" не смог отправиться в Хабаровск отмечается в сообщении ФК "Уфы"

ФК "СКА-Хабаровск" с 35 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги. ФК "Уфа" с 31 очком занимает 15-ю строчку.