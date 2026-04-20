Москва20 апрВести.Россия и Узбекистан запустили современное производство косметики и бытовой химии на территории свободной экономической зоны "Навои". Об этом сообщила пресс-служба первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
В заявлении говорится, что запуск первых линий производства UNIGROUP NAVOIY, промышленного проекта АО "Арнест" в Узбекистане, Мантуров провел в видеоформате. Участие приняли заместитель премьер-министра Узбекистана Нормат Турсунов, глава Татарстана Рустам Минниханов и руководитель компании Алексей Сагал.
Современное производство косметики и бытовой химии на территории свободной экономической зоны "Навои" создано в рамках промышленной кооперации с Республикойуказывается в сообщении
Мантуров также рассказал, сколько компаний с российским капиталом действуют в Узбекистане. Он подчеркнул, что предприятия РФ давно сотрудничают со всеми странами Центральной Азии.