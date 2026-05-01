РФ выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников РФ в течение месяца выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников

Москва1 мая Вести.Россия в течение месяца выдаст Румынии гражданина республики Василя Родидеала, который был арестован в РФ по запросу Интерпола. На родине мужчина предъявлены обвинения в тяжких преступлениях. Об этом сообщил один из участников процесса в комментарии РИА Новости.

Ожидается, что это произойдет в течение месяца сказал собеседник агентства

Защита попыталась оспорить отказ суда первой инстанции отменить решение о выдаче Родидеала Румынии, но апелляционный суд отклонил жалобу. Таким образом, решение вступило в законную силу.

В суде представитель Генпрокуратуры РФ сообщил, что Румыния предоставила все необходимые гарантии того, что Родидеал будет преследоваться только за те деяния, за которые он и подлежит выдаче. Мужчина сможет покинуть Румынию после отбытия наказания. Также от румынской стороны были получены гарантии того, что Родидеала не подвергнут дискриминации или пыткам и он сможет в полной мере реализовать право на защиту, следует из статьи.

Василь Родидеал был осужден в Румынии на 12,5 лет. На родине ему инкриминируют создание и поддержку ОПГ, а также незаконное хранение боеприпасов для боевого оружия и подстрекательство к убийству.

Мужчину задержали и арестовали в России в феврале 2025 года. В РФ мужчина жил под именем Василий Кравцов. Отпечатки пальцев помогли установить, что Кравцов — это и есть Родидеал.