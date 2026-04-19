Москва19 апрВести.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что накопительный эффект ближневосточного конфликта начнет проявляться уже на следующей неделе.
Комментарий Дмитриева опубликован на его странице в соцсети Х.
Без шуток - именно так, как и предсказывалось, и именно то, что изначально отрицали бюрократы ЕСсказано в сообщении
Дмитриев добавил, что они "слишком слепые", чтобы понять масштаб "шока", которые будет вызван в Европе их собственными неверными решениями.
Ранее глава РФПИ заявил, что страны Евросоюза только сейчас начали принимать меры против энергокризиса.