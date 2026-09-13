Москва13 сенВести.Аэропорты Саратова, Пензы и Самары возобновили работу в штатном режиме после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Согласно актуальным данным пресс-службы Росавиации, в настоящее время приостановлены полеты в девяти аэропортах, в том числе в Махачкале, Кирове, Ульяновске, Оренбурге, Геленджике, Казани и Нижнекамске.