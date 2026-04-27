Москва27 апрВести.Пресс-служба Роскосмоса опубликовала в мессенджере MAX фотографию заснеженной Москвы из космоса.
Для мониторинга ситуации использовались гидрометеорологические аппараты "Арктика-М" и "Электро-Л".
Североатлантический циклон принес в столицу обильные осадки — этой ночью в Москве выпало более половины от месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже нуляговорится в публикации
Как сообщалось ранее, на Москву обрушилась непогода. В городе идет мокрый снег, ожидаются порывы ветра до 23 м/с.