Роскосмос показал фото заснеженной Москвы из космоса Появилось фото заснеженной Москвы из космоса

Москва27 апр Вести.Пресс-служба Роскосмоса опубликовала в мессенджере MAX фотографию заснеженной Москвы из космоса.

Для мониторинга ситуации использовались гидрометеорологические аппараты "Арктика-М" и "Электро-Л".

Североатлантический циклон принес в столицу обильные осадки — этой ночью в Москве выпало более половины от месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже нуля говорится в публикации

Как сообщалось ранее, на Москву обрушилась непогода. В городе идет мокрый снег, ожидаются порывы ветра до 23 м/с.