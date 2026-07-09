Москва9 июлВести.Снимки циклона, надвигающегося на Москву с Балтики, опубликовал Роскосмос в мессенджере MAX.
Циклон из Калининградской области – вид с высоты более 35 тысяч километровговорится в публикации
Прохождение циклона зафиксировали спутники Роскосмоса "Электро-Л" и "Арктика-М".
На Калининградскую область штормовой циклон обрушился 8 июля. Были повалены деревья, повреждены автомобили и крыши частных домов, ряд населенных пунктов остался без электроснабжения. 9 июля циклон уже подошел к столице.