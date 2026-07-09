Роскосмос опубликовал снимок циклона, который движется на Москву с Балтики

Надвигающийся на Москву циклон сняли с высоты более 35 тысяч километров Роскосмос опубликовал снимок циклона, который движется на Москву с Балтики

Москва9 июл Вести.Снимки циклона, надвигающегося на Москву с Балтики, опубликовал Роскосмос в мессенджере MAX.

Циклон из Калининградской области – вид с высоты более 35 тысяч километров говорится в публикации

Прохождение циклона зафиксировали спутники Роскосмоса "Электро-Л" и "Арктика-М".

На Калининградскую область штормовой циклон обрушился 8 июля. Были повалены деревья, повреждены автомобили и крыши частных домов, ряд населенных пунктов остался без электроснабжения. 9 июля циклон уже подошел к столице.