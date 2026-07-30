Роскосмос показал фото циклона, который принес грозы в Москву

Спутники Роскосмоса сняли циклон, принесший ливни в Москву Роскосмос показал фото циклона, который принес грозы в Москву

Москва30 июл Вести.Роскосмос в мессенджере MAX поделился фотографией циклона, которому столичный регион обязан нашествием ливней, дождей и гроз.

Мощный циклон охватил Московский регион на текущей неделе.

В сообщении отмечается, что это фото спутников "Электро-Л" и "Арктика-М".

Ранее сообщалось, что в Москве прошли сильные ливни, в некоторых районах выпал град, а порывы ветра достигали 17 м/c.

По прогнозам метеорологов, в четверг, 30 июля, в Центральной России будет по-сентябрьски холодно, пройдут дожди.