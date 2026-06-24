Строительство трассового измерительного пункта "Сахалин" завершат в 2026 году

"Роскосмос": трассовый измерительный пункт "Сахалин" готов на 75% Строительство трассового измерительного пункта "Сахалин" завершат в 2026 году

Москва24 июн Вести.Готовность трассового измерительного пункта "Сахалин" для космодрома "Восточный" составляет 75%, завершить строительство планируется до конца 2026 года, сообщается в MAX-канале госкорпорации "Роскосмос".

Трассовый измерительный пункт "Сахалин" готов на 75%. Смонтированы четыре антенных комплекса из девяти, строятся модуль управления, гостиница и административные здания говорится в сообщении

Это стратегический объект Роскосмоса, он строится в Сахалинской области для космодрома "Восточный" и расширит возможности для будущих запусков.