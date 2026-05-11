Экс-глава Минюста Польши Зебро сообщил, что прибыл в США

Москва11 мая Вести.Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, ранее сбежавший в Венгрию, в эфире телеканала Republika подтвердил свое прибытие в Соединенные Штаты.

Он отметил, что это его третья поездка в США.

Я нахожусь в Соединенных Штатах. Это прекрасная страна, самая сильная демократия в мире заявил Зебро

Также он рассказал, что не боится предстать перед судом.

Я с удовольствием предстану перед любым судом. А американский суд, безусловно, является независимым судом добавил Зебро

В январе Збигнев Зебро получил убежище в Венгрии "в связи с нарушениями прав и свобод на территории Польши, гарантированных международным правом". При этом глава министерства юстиции Польши Вальдемар Журек назвал опасным прецедентом в Евросоюзе получение Збигневом Зебро политического убежища в Венгрии.