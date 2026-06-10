С начала суток число летевших на Москву и сбитых БПЛА возросло до 13

Сбит еще один летевший на Москву БПЛА С начала суток число летевших на Москву и сбитых БПЛА возросло до 13

Москва10 июн Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что сбит еще один БПЛА, летевший на столицу. Об этом он написал в мессенджере MAX в 12.52. С начала суток 10 июня это уже 13 дрон противника.

Сегодня около 7 утра мэр столицы сообщал о 12 БПЛА, сбитых на подлете к Москве минувшей ночью и ранним утром.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву говорится в публикации Сергея Собянина в MAX

На месте падения его обломков работают специалисты экстренных служб, проинформировал градоначальник.