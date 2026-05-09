Москва9 маяВести.Пять беспилотников атаковали различные объекты в Чечне, пострадали шесть мирных жителей, сообщил ТАСС вице-премьер правительства республики, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По его словам, все БПЛА были уничтожены силами мобильных групп противовоздушной обороны.
К сожалению, есть пострадавшие среди мирных жителей - шесть человексообщил Ахмед Дудаев агентству
Пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь. Повреждения получили продуктовый супермаркет, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарское. Кроме того, обломки дронов упали в районе поселка Катаяма и в селе Белгатой.