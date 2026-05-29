Москва29 мая Вести.Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев рассказал ИС "Вести" о первых итогах корпоративной демографической компании.

За четвертого ребенка мы вручаем автомобиль. Уже несколько семей получили эти автомобили. И отрадно отметить, что с момента действия программы рождаются даже не вторые и третьи, а рождаются первенцы в наших семьях. И вот при 11 тысяч работающих у нас 9 тысяч детей, и количество первенцев увеличивается