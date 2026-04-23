Москва23 апрВести.В Московской области увеличили размер штрафа за безбилетный проезд. Мособлдума внесла изменения в региональный КоАП, сообщает официальный сайт областной администрации.
Мы унифицируем состав правонарушения. Ранее существовали разные статьи и разные суммы штрафов: 2 тысячи рублей за безбилетный проезд и 4 тысячи рублей за неправомерное использование льготных документовуточнил председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин
Теперь вводится единый фиксированный штраф в размере 5 тысяч рублей. Как сообщил парламентарий, за второе полугодие 2025 года инспекторы выписали более 17 тысяч постановлений, общая сумма составила более 35,9 млн рублей. Теперь Подмосковье и Москва будут находиться в одном правовом поле, подчеркнул Коркин.