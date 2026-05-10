Силачи установили рекорд России, посвятив его Дню Победы Рекорд России, установленный силачами в Норильске, посвятили Дню Победы

Москва10 мая Вести.Рекорд России по многоповторной становой тяге трэп-грифа, установленный в Норильске, посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщило РИА Новости со ссылкой на президента Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаила Паллера.

Установлен рекорд России по многоповторной становой тяге трэп-грифа весом 81 килограмм на 1418 повторений за минимальное количество времени. Рекорд официально зафиксирован отметил он

Паллер уточнил, что рекорд установлен силами 23 спортсменов. Вес грифа – 81 кг – символизирует 81 годовщину Великой Победы, а 1418 повторений посвящены каждому из дней Великой Отечественной войны.