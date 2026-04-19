МО РФ: средства ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ над регионами России

Москва19 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 украинских беспилотников в ночь на 19 апреля, сообщает Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении

Уточняется, что дроны сбиты над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее в ночь на субботу, 18 апреля, средства ПВО уничтожили за ночь 258 дронов ВСУ над регионами России.