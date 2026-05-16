Минобороны: за утро 16 мая над регионами РФ сбиты 13 украинских беспилотников

Москва16 мая Вести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны утром 16 мая ликвидировали 13 украинских беспилотников самолетного типа. Информацию об этом распространило Минобороны России в своем канале в мессенджере MAX.

Согласно данным оборонного ведомства, перехват осуществлялся в промежутке с 07:00 до 09:00 мск. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

За минувшую ночь, как ранее сообщили в оборонном ведомстве РФ, над регионами страны были ликвидированы 138 вражеских беспилотников.