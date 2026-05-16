Москва16 маяВести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны утром 16 мая ликвидировали 13 украинских беспилотников самолетного типа. Информацию об этом распространило Минобороны России в своем канале в мессенджере MAX.
Согласно данным оборонного ведомства, перехват осуществлялся в промежутке с 07:00 до 09:00 мск. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
За минувшую ночь, как ранее сообщили в оборонном ведомстве РФ, над регионами страны были ликвидированы 138 вражеских беспилотников.