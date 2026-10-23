Сергей Собянин: еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО

Силы ПВО уничтожили еще три БПЛА, направлявшихся к Москве Сергей Собянин: еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО

Москва23 окт Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА ВСУ, направлявшихся к российской столице.

Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал мэр города

Ранее сообщалось об уничтожении восьми беспилотников силами ПВО.

Ночью к Москве летело 155 БПЛА, большинство было ликвидировано на дальних рубежах.

Между тем, по сообщению Росавиации, введены ограничения во всех четырех аэропортах столичного региона.