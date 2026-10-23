Москва23 октВести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА ВСУ, направлявшихся к российской столице.
Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал мэр города
Ранее сообщалось об уничтожении восьми беспилотников силами ПВО.
Ночью к Москве летело 155 БПЛА, большинство было ликвидировано на дальних рубежах.
Между тем, по сообщению Росавиации, введены ограничения во всех четырех аэропортах столичного региона.