Синоптик рассказала, когда на Москву перестанет обрушиваться весенний снегопад Синоптик Паршина: снег в Москве точно будет идти до вечера 28 апреля

Москва27 апр Вести.Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что интенсивный снег будет идти в столице как минимум до вечера вторника, 28 апреля. Об этом пишет NEWS.ru.

Обильный снег точно будет идти до вечера 28 апреля рассказала синоптик

Паршина уточнила, что к настоящему моменту выпало уже 12 м снега, как следует из данных станции ВДНХ. По прогнозу собеседницы журналистов, в дальнейшем может быть уже 15 см.

По ее словам, в среду и четверг, 29 апреля и 30 апреля, в Москве тоже ожидаются осадки. В ночное время прогнозируют мокрый снег и дождь, а в дневное – кратковременные дожди. Снег может растаять к 30 апреля, уточнила синоптик.

Паршина также рассказала, что в конце апреля в Москве будет довольно прохладно: по ночам может быть до минус 2 градусов, а днем – не более плюс 4 градусов.

Ранее пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы предупредила об ухудшении погоды до конца суток 27 апреля.