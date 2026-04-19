Тишковец: на Первомай в Москве особого весеннего тепла ждать не стоит

Москва19 апр Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, который ранее рассказал о волне холода в конце апреля и возможности появления в столичном регионе в ближайшие дни небольшого снежного покрова, дал предварительный прогноз погоды на Первомай.

По образному выражению синоптика, апрель – это "черновик" мая.

Предварительно, даже на Первомай особого весеннего тепла ждать не стоит написал Тишковец в своем Telegram-канале

Ночная температура в столице составит от 1 до 6 градусов со знаком плюс, по области – около 0, а в середине дня плюс 9–14.

При этом, подчеркнул метеоролог, "прогнозы перечеркиваются, правки вносятся по ходу дела".