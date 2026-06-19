Москва19 июнВести.В сочинском аэропорту произошли перебои в работе электричества, в результате чего сработала пожарная система эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
Причиной стали скачки напряжения.
В связи со скачком напряжения возникли перебои электричества и автоматически сработала пожарная система эвакуациинаписано в Telegram-канале аэропорта
Вместе с этим в публикации уточняется, что свет в терминале сохранился. Вся инфраструктура работает исправно. Эвакуация не понадобилась, ситуация не представляет опасности.
Накануне в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на осуществление полетов.