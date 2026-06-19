В аэропорту Сочи произошли перебои с электричеством

Скачок напряжения в аэропорту Сочи привел к срабатыванию пожарной системы В аэропорту Сочи произошли перебои с электричеством

Москва19 июн Вести.В сочинском аэропорту произошли перебои в работе электричества, в результате чего сработала пожарная система эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Причиной стали скачки напряжения.

В связи со скачком напряжения возникли перебои электричества и автоматически сработала пожарная система эвакуации написано в Telegram-канале аэропорта

Вместе с этим в публикации уточняется, что свет в терминале сохранился. Вся инфраструктура работает исправно. Эвакуация не понадобилась, ситуация не представляет опасности.

Накануне в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на осуществление полетов.