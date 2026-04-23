Москва23 апр Вести.Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф покинул переговорную команду Исламской Республики, которая ведет диалог с США. Об этом пишет израильское издание Mako со ссылкой на осведомленные источники.

Журналисты утверждают, что у Галибафа якобы возник конфликт с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и представителями Корпуса стражей исламской революции касательно переговорной линии в диалоге с США и странами Персидского залива.

"Последней каплей" якобы стал срыв Аракчи некоей сделки с Катаром, которая предусматривала обеспечение свободного прохода 20 судов из иранских портов взамен на безопасное пересечение Ормузского пролива 20 судами из арабских стран Персидского залива.

В последние часы в Иране разразился острейший кризис… Мохаммад Багер Галибаф, председатель парламента и человек, до сих пор руководивший контактами с Соединенными Штатами и переговорами в Пакистане, объявляет о драматическом шаге - выходе из переговорного процесса говорится в публикации

Сам Галибаф и Иран эту информацию не подтверждали.

Ранее Галибаф заявил, что президент США Дональд Трамп пытается превратить стол переговоров с Ираном в "стол капитуляции" Исламской Республики. Он подчеркнул, что вести переговоры "под тенью угроз" Тегеран не будет, и заявил о готовности "раскрыть новые карты".