Число сбитых БПЛА, летевших к Москве, увеличилось до 12

Собянин сообщил еще о пяти ликвидированных беспилотниках Число сбитых БПЛА, летевших к Москве, увеличилось до 12

Москва15 авг Вести.Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил в личном канале МАХ мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых дронов достигло 12.

Ещё пять вражеских беспилотников, летевших Москву, сбиты силами ПВО Минобороны написал градоначальник в 15 августа в 05.01 по московскому времени

По словам Собянина, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщается.

Ранее речь шла о семи ликвидированных БПЛА.