Москва15 авгВести.Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил в личном канале МАХ мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых дронов достигло 12.
Ещё пять вражеских беспилотников, летевших Москву, сбиты силами ПВО Миноборонынаписал градоначальник в 15 августа в 05.01 по московскому времени
По словам Собянина, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщается.
Ранее речь шла о семи ликвидированных БПЛА.