Собянин: два человека пострадали при налете БПЛА в Новой Москве

Собянин сообщил о двух пострадавших при налете дронов в Московском регионе Собянин: два человека пострадали при налете БПЛА в Новой Москве

Москва22 окт Вести.Два человека пострадали минувшей ночью в результате налета беспилотных летательных аппаратов на территории Новой Москвы, об этом в личном канале на платформе МАХ сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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По данным Собянина, с вечера 21 октября до 4.00 утра 22 октября в сторону Московской области направлялись 630 БПЛА. Большую часть нейтрализовали на дальних рубежах, 163 уничтожили при подлете к Москве.

На месте падения дронов работают специалисты экстренных служб.