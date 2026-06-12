С начала суток 12 июня на подлете к Москве сбит 21 беспилотник

Собянин сообщил о перехвате пяти беспилотников за 10 минут С начала суток 12 июня на подлете к Москве сбит 21 беспилотник

Москва12 июн Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили еще два дрона на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Исходя из публикаций столичного градоначальника в мессенджере MAX, размещенных с 15.13 до 15.22 в пятницу, 12 июня, ПВО перехватила на подступах к Москве пять беспилотных летательных аппаратов.

Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб говорится в публикации

Всего с начала текущих суток 12 июня на подступах к Москве отражены атаки 21 БПЛА.