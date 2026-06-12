Москва12 июнВести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили еще два дрона на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Исходя из публикаций столичного градоначальника в мессенджере MAX, размещенных с 15.13 до 15.22 в пятницу, 12 июня, ПВО перехватила на подступах к Москве пять беспилотных летательных аппаратов.
Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службговорится в публикации
Всего с начала текущих суток 12 июня на подступах к Москве отражены атаки 21 БПЛА.