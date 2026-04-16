Москва16 апр Вести.Совет Федерации разработал концепцию законопроекта, призванного урегулировать риелторскую деятельность в России. Об этом на коллегии Росреестра заявил сенатор Николай Журавлев.

В первую очередь стоит вопрос защиты прав граждан на рынке жилой недвижимости, потому как фиксируются многочисленные нарушения при отсутствии ответственности участников риелторского рынка сказал он

По словам Журавлева, документ, в частности, предусматривает установление требований к риелторам, создание специального реестра, а также регламентацию форм расчетов и договоров. Как отметил сенатор, принятие такого закона будет содействовать выводу рынка из тени, укреплению защиты прав граждан и увеличению бюджетных поступлений.

В марте сообщалось, что объединения риелторов Москвы пожаловались на "Циан" в ФАС.