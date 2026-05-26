Москва26 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации сбили три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP французского производства, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, российские системы ПВО также сбили десять управляемых авиационных бомб и 255 украинских беспилотников. Все сбитые дроны ВСУ, как уточнили в Минобороны РФ, были самолетного типа.

Также за прошедшие сутки российские военные ликвидировали два безэкипажных катера противника.