Москва17 нояВести.В районе села Ягуново упал транзитный самолет, сообщил губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк в мессенджере МАХ.
Это транзитный самолет, который пролетал через область. Сейчас на месте уже развернули штаб. Там работают силы МЧС и Росгвардии, также присутствует медицина катастрофрассказал глава региона
Ранее сообщалось об авиационном происшествии, зафиксированном недалеко от села Ягуново. По данным СМИ, крушение потерпел военно-транспортный самолет Ан-12, весь экипаж погиб.