Середюк: транзитный самолет потерпел крушение в Кузбассе На месте крушения самолета в Кузбассе развернули штаб

Москва17 ноя Вести.В районе села Ягуново упал транзитный самолет, сообщил губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк в мессенджере МАХ.

Это транзитный самолет, который пролетал через область. Сейчас на месте уже развернули штаб. Там работают силы МЧС и Росгвардии, также присутствует медицина катастроф рассказал глава региона

Ранее сообщалось об авиационном происшествии, зафиксированном недалеко от села Ягуново. По данным СМИ, крушение потерпел военно-транспортный самолет Ан-12, весь экипаж погиб.