Москва25 мая Вести.Строительство гостиницы на территории национального парка "Куршская коса" угрожает 15 видам птиц из Красной книги. Об этом сообщили "Известия", ссылаясь на результаты орнитологической экспертизы.

Исследование было проведено специалистами Зоологического института РАН. По словам ученых, птицы будут биться о прозрачный фасад предполагаемой постройки, поскольку не могут различать стекло.

Всего было обнаружено 15 охраняемых видов птиц, включенных в Красную книгу Калининградской области и аналогичный перечень Российской Федерации рассказал директор биологическая станции "Рыбачий" Зоологического института Андрей Мухин

Специалисты рекомендовали застройщику снизить высотность, а также заменить стекло на фасаде здания на другие материалы. Но компания "Спецавторанс", которая является застройщиком, оказался вносить такие изменения в проект.

В результате Минприроды РФ отказало в согласовании строительства гостиничного комплекса в этом месте.