Экс-министр экологии Оренбуржья осужден на 9 лет за взяточничество

Москва8 мая Вести.В Оренбурге суд вынес приговор в отношении экс-министра природных ресурсов А. Самбурского по статье о взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов Оренбургской области.

По материалам суда, подсудимый в должности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона получил от руководителей коммерческих организаций взятки. В виде незаконного вознаграждения ему были переданы автомобиль Lexus LX 570, диван стоимостью 190 975 рублей, подарочные карты магазина "ЦУМ" стоимостью 300 000 рублей, а также элементы иллюминации для жилого дома общей стоимостью 494 848,46 рублей).

За это фигурант осуществлял общее покровительство и попустительство по службе.

Приговором Ленинского районного суда… ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима… говорится в сообщении пресс-службы в "ВК"

Также подсудимому назначен штраф в размере 28 000 000 рублей.