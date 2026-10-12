СВР: рупором кампании ЕК против Росатома стало издание Politico Europe В СВР назвали издание Politico рупором кампании Еврокомиссии против Росатома

Москва12 окт Вести.Издание Politico Europe стало рупором пропагандистской кампании Еврокомиссии против Росатома, направленной на срыв сотрудничества руководства Венгрии с российской госкорпорацией. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ (СВР).

По данным СВР, заказчиком кампании была председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В качестве "рупора" информационной кампании выбрано подконтрольное Брюсселю издание Politico Europe. Главным провокатором назначен псевдожурналист Бен Макуч, который ранее специализировался на распространении "политических заказов" по России, а теперь заделался "экспертом по энергетике" говорится в докладе СВР

Также в ведомстве подчеркнули, что чиновники Еврокомиссии подобными мерами расписались в бессилии в вопросах конкуренции с Росатомом.

Евробюрократы открыто расписались в неспособности европейских производителей честно конкурировать с "Росатомом" на ядерно-энергетическом рынке. А значит, любой другой вариант строительства "Пакш-2" в Венгрии станет менее эффективным и более небезопасным отмечается в сообщении

В августе 2026 года венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что не исключает вариант замены Росатома в качестве генподрядчика проекта расширения АЭС "Пакш-2" по итогам комплексного аудита.