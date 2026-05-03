The Guardian: у шефа Пентагона паранойя, что Трамп уволит его

The Guardian сообщили о главном страхе Хегсета The Guardian: у шефа Пентагона паранойя, что Трамп уволит его

Москва3 мая Вести.Министр войны США Пит Хегсет испытывает параноидальный страх того, что американский президент Дональд Трамп уволит его. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на внутренние источники.

Некоторые заявляют, что он (Хегсет. – Прим. ред.) выражает боязнь и паранойю по поводу увольнения его с работы Трампом говорится в публикации

Собеседники издания утверждают, что глава Пентагона стал все больше отстраняться от аппарата чиновников министерства войны, чаще проводя время в узком кругу близких друзей и родственников. В частности, некоторые официальные заседания в ведомстве Хегсет посещает со своей супругой Дженнифер.