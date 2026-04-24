Москва24 апр Вести.Бывший министр Военно-морских сил (ВМС) США Джон Фелан пытался убедить президента США Дональда Трампа оставить его на занимаемой должности, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отставка Фелана показывает, что шеф Пентагона Пит Хегсет сохраняет поддержку Трампа, отмечает газета.

Фелан совершил ряд звонков, в том числе помощнику президента, заявив, что ему нужно поговорить с Трампом. После этого Фелан направился в Белый дом. Когда вечером в среду у президента выдалась свободная минута, Фелан попросил сохранить за ним должность, однако верховный главнокомандующий поддержал решение Хегсета