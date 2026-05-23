Тома Харди уволили из "Гангстерленда" из-за разногласий с продюсером

Британский актер Том Харди был отстранен от участия в сериале "Гангстерленд" после возникших разногласий на съемочной площадке. Об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на источники.

По информации журнала, съемки второго сезона уже завершены, а решение о запуске третьего сезона пока не принято. Тем не менее, успех проекта делает его продолжение практически неизбежным, говорится в публикации. В сериале Харди исполнял роль Гарри да Соузы.

Том Харди выбыл из сериала "Гангстерленд"... Харди не предложили вернуться в сериал из-за проблем с исполнительным продюсером Джезом Баттеруортом, кинокомпанией 101 Studios и другими... Предстоит увидеть, как именно персонаж Харди будет выведен из сериала отмечается в материале

По данным Independent, Харди регулярно опаздывал на съемочную площадку, настаивал на изменениях в сценарии и выражал недовольство из-за повышенного внимания к своим коллегам по площадке.