Трамп: никто не может грозить доминированию США в Западном полушарии

Трамп: США не потерпят угроз своему доминированию в Западном полушарии Трамп: никто не может грозить доминированию США в Западном полушарии

Москва20 мая Вести.США намерены обеспечить принцип своего доминирования в Западном полушарии и не потерпят никаких угроз этой концепции, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

С таким утверждением он выступил перед выпускным курсом Академии Береговой охраны США в Гротоне (штат Коннектикут). Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Обращаясь к выпускникам, Трамп сказал, что с их помощью страна восстанавливает из самых давних принципов национальной безопасности, "заключающийся в том, что американскому доминированию в Западном полушарии не будет дозволено грозить [никому] ни при каких обстоятельствах".

Доктрину Монро сформулировал пятый президент США Джеймс Монро в послании Конгрессу в 1823 году. В ее рамках мир разделяется на европейскую и американскую системы. Странам Старого света запрещается вмешиваться в зону интересов США, в которую входит вся Южная Америка.

По мнению директора Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Дмитрия Розенталя, доктрина Монро укоренилась в сознании не только Трампа, но и значительной части американского истеблишмента.