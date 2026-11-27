Москва27 нояВести.В Горловке (ДНР) при атаках беспилотников ВСУ по гражданским автомобилям погибли три человека, сообщил мэр города Иван Приходько в MAX.
Он уточнил, что это произошло 26 ноября.
Вследствие прямого удара дрона украинских террористов по гражданскому автомобилю в Никитовском районе … погибла мирная жительницаговорится в публикации
Еще два мирных жителя погибли вследствие атаки БПЛА ВСУ вчера вечером в Центрально-Городском районе Горловки.
МЧС ДНР опубликовало в MAX кадры тушения легкового автомобиля, загоревшегося после удара беспилотника. Когда пожар был ликвидирован, внутри машины обнаружили двух погибших, сообщили в спасательном ведомстве.