При атаках БПЛА по гражданским автомобилям в Горловке погибли три человека

Три человека погибли при атаках БПЛА по гражданским автомобилям в Горловке При атаках БПЛА по гражданским автомобилям в Горловке погибли три человека

Москва27 ноя Вести.В Горловке (ДНР) при атаках беспилотников ВСУ по гражданским автомобилям погибли три человека, сообщил мэр города Иван Приходько в MAX.

Он уточнил, что это произошло 26 ноября.

Вследствие прямого удара дрона украинских террористов по гражданскому автомобилю в Никитовском районе … погибла мирная жительница говорится в публикации

Еще два мирных жителя погибли вследствие атаки БПЛА ВСУ вчера вечером в Центрально-Городском районе Горловки.

МЧС ДНР опубликовало в MAX кадры тушения легкового автомобиля, загоревшегося после удара беспилотника. Когда пожар был ликвидирован, внутри машины обнаружили двух погибших, сообщили в спасательном ведомстве.