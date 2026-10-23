Три украинских беспилотника уничтожены над Калужской областью Шапша: ночью в Калужской области силами ПВО уничтожены 3 украинских БПЛА

Москва23 окт Вести.За ночь в небе над территорией Калужской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника. Предварительно, обошлось без последствий на земле, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

В течение ночи силами ПВО уничтожены 3 БПЛА над территориями Износковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги… По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет написал глава региона в мессенджере МАХ

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.