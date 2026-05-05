Турция представила свою первую МБР Yıldırımhan с дальностью полета 6 тыс. км

Турция представила первую межконтинентальную баллистическую ракету Yıldırımhan Турция представила свою первую МБР Yıldırımhan с дальностью полета 6 тыс. км

Москва5 мая Вести.Министерство национальной обороны Турции представило первую межконтинентальную баллистическую ракету Yıldırımhan ("Повелитель молний"). Презентация прошла на выставке оборонной промышленности SAHA 2026 в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал Haber 7.

Согласно официально объявленным характеристикам, ракета обладает четырьмя двигателями, способна развивать скорость до 25 Махов или 8,5 километра в секунду и рассчитана на поражение целей в пределах 6 тысяч километров.

На выставке о новой ракете также высказался министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Жидкотопливная ракета Yıldırımhan в настоящее время является нашей ракетой с самым большим радиусом действия… Пусть никто не сомневается, что, если потребуется, мы без колебаний применим ее заявил Гюлер

Уточняется, что ракета Yıldırımhan может нести боеголовку весом три тонны. В качество топлива двигатели используют тетраоксид диазота.

В 2025 году Турция представила первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4. Тогда было заявлено, что ее скорость может превышать 1,7 километра в секунду.